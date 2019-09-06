Российские истребители за неделю 23 раза перехватывали иностранные самолеты-разведчики

Военные в течение недели обнаружили у границ России 31 иностранный летательный аппарат, который вел разведку. Об этом 6 сентября сообщает газета «Красная звезда» со на Минобороны.

По данным издания, российские истребители за неделю выполнили 23 вылета для перехвата и сопровождения иностранных самолетов-разведчиков.Нарушений воздушного пространства России при этом допущено не было.

В рамках боевой подготовки за прошедшую неделю летчики выполнили 273 летные смены на 75 аэродромах.

В середине августа российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 в нейтральных водах Балтийского моря, когда он приблизился к самолету министра обороны Сергея Шойгу, который возвращался Калининграда в сопровождении Су-27. В НАТО заявили, что не располагали информацией о том, кто именно был на борту.