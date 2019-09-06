ФБР: задержание топ-менеджера Коршунова связано с разработкой российского авиадвигателя сверхбольшой тяги ПД-35

Министерство юстиции США опубликовало составленное агентом ФБР обвинение топ-менеджеру Объединенной двигателестроительной корпорации Александру Коршунову. Он якобы охотился за иностранными разработками для создания авиадвигателей, которые официально считаются чисто российским детищем.

Из обвинения следует, что Коршунов в 2013-2018 годах держал связь с тремя зарубежными инженерами, работавшими на американскую корпорацию General Electric. Они поучаствовали в создании двигателя ПД-14 для российского самолета МС-21. В 2016 году, указано в обвинении, Коршунов поинтересовался, имеют ли они доступ к технической документации двигателей сверхбольшой мощности, установленных, в частности, на Boeing-777. Наработки американцев требовались России для создания своего двигателя сверхбольшой тяги ПД-35. Его планируется ставить на перспективный широкофюзеляжный российско-китайский самолет C929. Инженеры дали Коршунову обратную связь, он был удовлетворен.

Соучастником топ-менеджера ФБР считает Маурицио Паоло Бьянки – бывшего директора итальянского подразделения GE Aviation. Покинув дочернюю компанию, Бьянки начал работать в компании Aernova и в 2013-м поучаствовал в вербовке американских коллег, уверены в США.

Несмотря на зарубежную помощь с использованием интеллектуальной собственности компании General Electric, в служебных ведомостях работников обычно указывалось, что «владельцами патента и интеллектуальной собственности, полученными в результате этой работы, является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, указано в обвинительном заключении.

Коршунова задержали 30 августа в Неаполе. Его планируется экстрадировать в США. Посольство России выразило решительный протест и потребовало объяснений.