Трампа призвали ввести санкции против России за нарушение прав протестующих

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

"Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия... для введения точечных санкций в отношении лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России", – говорится в заявлении.

Также конгрессмены заявили, что намерены тесно сотрудничать с администрацией, чтобы привлечь к ответственности виновных.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.