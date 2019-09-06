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Спорт
06.09.2019 00:12
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Марадона стал главным тренером аргентинского клуба "Химнасия"

Диего Марадона стал главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 58-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

"Химнасия и Эсгрима" занимает последнее, 24-е место в чемпионате Аргентины, набрав после пяти матчей одно очко. Клуб является одним из самых старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб "Дорадос", который покинул в июне этого года. Приезжал в Петербург во время чемпионата мира 2018, где запомнился горожанам неистовым болением, которое привело к временному недомоганию легенды.

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