Посольство РФ требует, чтобы США отозвали запрос на экстрадицию Коршунова

Диппредставительство РФ в Соединенных Штатах выразило решительный протест американским властям в связи с задержанием по запросу США в Неаполе сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова и требует от Вашингтона отозвать запрос на его экстрадицию из Италии. Об этом сообщается в четверг в "Фейсбуке" посольства.

"Дипломаты посольства посетили Госдепартамент в связи с арестом гражданина России Александра Коршунова итальянскими властями с подачи американской стороны. Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника", – говорится в сообщении.

"Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений", – добавлено в в нём.

О том, кого хотят экстрадировать в США и за что – подробнее в материале "Фонтанки".