Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.

"Всем украинским политикам следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет. Чем быстрее они к этому придут – тем легче будет Украине и нам. Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите – хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане", – сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым24".

Он добавил, что политики на Украине пока не понимают, что решение на референдуме было цивилизационным выбором крымчан. Аксенов также оговорился, что решение о приглашении Зеленского совершить поездку в Крым принимает не он, а министерство иностранных дел России.