Митинг против произвола на выборах закончился задержанием активиста. С ним в полиции — четыре тысячи листовок против врио губернатора

После митинга против произвола на выборах, который прошел в Петербурге на площади Ленина 5 сентября, полицейские задержали активиста Евгения Мусина. Его увезли в 21 отдел полиции, сообщил «Фонтанке» организатор митинга Красимир Врански.

Евгения Мусина полицейские доставили в отдел вместе с тиражом листовок, которые он собирался раздать протестующим. Листовки — их четыре тысячи — призывают голосовать на выборах против врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Еще во время митинга эти листовки привлекли повышенное внимание полицейских. Они убеждали активиста предоставить им тираж для осмотра и указывали, что агитация без выходных данных незаконна.

В начале недели почти 20 тысяч таких листовок полицейские изъяли у другого активиста — Александра Шумилова, одного из организаторов акций протеста против произвола на выборах в Петербурге. «Фонтанке» он рассказывал, что полицейские ночью нагрянули во двор, где он грузил листовки в свою машину.

Протестный митинг на площади Ленина 5 сентября собрал, по оценкам «Фонтанки», не больше трёхсот человек. Акцию охраняли не меньше сотни сотрудников полиции.