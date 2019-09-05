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Власть
05.09.2019 22:34
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Суд снял с муниципальных выборов координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова за посты в "Фейсбуке"

Санкт-Петербургский городской суд снял с выборов в муниципалитет №78 одного из лидеров "Открытой России", координатора проекта "Объединенные демократы" Андрея Пивоварова. Это решение апелляционная инстанция приняла 5 сентября.

Причина – публикации, которые Андрей Пивоваров делал на своей странице в "Фейсбуке" на протяжении избирательной кампании. В частности, месяц назад он написал о московских акциях протеста: опубликовал видео жесткого задержания участника шествия, сравнив поведение силовиков с "украинским сценарием". Картину произошедшего в центре столицы во время протестной акции Пивоваров описал, использовав выражение "эссевовцы в масках, метелящие велосипедистов и молодежь" (не уточнив, кого имеет в виду).

Конкурентка Пивоварова, депутат муниципалитета от "Единой России" Надежда Наскидаева, обратившаяся с иском в суд, сочла этот пост агитационным и увидела в нем признаки экстремизма. Депутат заявила, что Андрей Пивоваров "намеренно заменил слово "эссесовцы" на "эссевовцы"" (так в иске. – "Фонтанка"), и назвал этим словом сотрудников правоохранительных органов: по ее мнению, "при просмотре поста и видеоролика не остается никаких сомнений" в том, кому выражение адресовано. Поскольку "для каждого гражданина Российской федерации и для многих в мире" это слово имеет "однозначно негативное значение", адресовать его сотрудникам правоохранительных органов – значит разжигать социальную рознь, написала в иске депутат.

Кроме того, она обратила внимание суда на то, что в этой публикации Андрей Пивоваров процитировал песню Ляписа Трубецкого "Воины света". "По имеющимся данным, Пивоваров не получал разрешения собственников данного текста для использования его в агитации", – написала она в иске. Нарушать авторское право в агитационных материалах – так же, как и допускать экстремистские высказывания – закон запрещает. В чем заключается агитационный характер публикации Пивоварова, истица не уточнила.

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Депутат Наскидаева перечислила в иске и другие основания, которые, по ее мнению, лишают Андрея Пивоварова права участвовать в выборах. В нескольких своих постах в "Фейсбуке" (которые депутат тоже сочла агитационными) оппозиционер использовал чужие фотографии без разрешения – в частности, портрет вице-спикера заксобрания Сергея Соловьева.

Этот иск несколько дней назад рассмотрел Куйбышевский районный суд. Он снимать Пивоварова с выборов отказался, но в апелляции решение не устояло. С какими именно доводами истицы согласился городской суд, пока неизвестно: мотивировочная часть решения еще не готова.

Сам Андрей Пивоваров решение суда назвал политически мотивированным. По мнению оппозиционера, снятие с выборов его кандидатуры произошло по воле лидера петербургской "Единой России" Вячеслава Макарова и было согласовано со Смольным. Муниципалитет №78, куда баллотировался Пивоваров, расположен в Центральном районе Петербурга.

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