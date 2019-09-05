Зеленский поблагодарил сенаторов США за противодействие «Северному потоку-2» и предложил им отреагировать на выдачу паспортов РФ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за противодействие реализации газового проекта «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера по итогам его встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи.

Володимир Зеленський обговорив з американськими сенаторами Рональдом Джонсоном та Крістофером Мерфі підтримку України у сферах безпеки та енергетики.

Детальніше: https://t.co/nAaIikvQG3 — Офіс Президента (@APUkraine) 5 сентября 2019 г.

«Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту «Северный поток – 2» и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие», — говорится в сообщении.

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В ходе встречи стороны также положительно отметили подписанный меморандум между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа (СПГ). Зеленский и американские сенаторы подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их доставки из США.

Также Зеленский обратил внимание сенаторов США на необходимость отреагировать на выдачу российских паспортов в Донбассе. «Глава государства отметил и последовательную политику санкций США против России, обратив внимание на российскую паспортизацию граждан Украины на Донбассе и необходимость соответствующего реагирования», — говорится в сообщении.