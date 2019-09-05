Reuters сообщило об уходе ExxonMobil из Норвегии

Американская нефтяная компания ExxonMobil договорилась о продаже своих нефтяных и газовых активов в Норвегии стоимостью до $4 млрд, передает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Exclusive: Exxon agrees $4 billion sale of Norway oil and gas assets – sources https://t.co/IudzRr54QZ pic.twitter.com/dlQWjbHZ6L — Reuters Top News (@Reuters) 5 сентября 2019 г.

Агентство отмечает, что означает уход ExxonMobil из Норвегии, которая присутствовала на этом рынке более века.

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О планах продать свои активы в Норвегии американская компания сообщила еще в июне, указывает Reuters. Среди этих активов — миноритарные пакеты акций 20 месторождений, которые управляются местной норвежской энергокомпанией Equinor и британско-нидерландской нефтегазовой компанией Royal Dutch Shell.

По словам источников агентства, активы приобрел один покупатель.

ExxonMobil — одна из крупнейших нефтяных компаний мира. Является одной из крупнейших компаний в мире по размеру рыночной капитализации. В 2017 году чистая добыча компании в Норвегии составила около 170 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день.