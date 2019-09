Трамп перевел $771 млн из программы по сдерживанию агрессии России на строительство стены с Мексикой

Президент США Дональд Трамп перераспределил $771 млн из программы "Европейская инициатива сдерживания", направленной на "сдерживание российской агрессии", на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом говорится в заявлении лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чарльза Шумера.

President @realDonaldTrump is, yet again, putting Vladimir Putin before the security of the American people and our allies. pic.twitter.com/cvXumFmaRA

— Chuck Schumer (@SenSchumer) 5 сентября 2019 г.