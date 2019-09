Премьер-министр Британии заявил, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем допустит отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы Великобритания покинула Евросоюз не позднее 31 октября, несмотря на попытки парламента заставить правительство перенести дату Brexit. Об этом глава кабмина заявил во время выступления перед сотрудниками полиции в английском Уэйкфилде, сообщает Sky News.

The prime minister says he would "rather be dead in a ditch" than go back to Brussels to ask for another "pointless" #Brexit delay.



Follow live updates here: https://t.co/j9VJtgzgAB pic.twitter.com/nvrhrVEuwo