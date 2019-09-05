Очередные обыски в фонде Навального. Задержаны трое пришедших на лекцию

Силовики прервали лекцию для наблюдателей в московском штабе Навального. Об этом в твиттере рассказал оппозиционер Алексей Навальный.





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Перед началом обыска в ФБК остались только юристы, запомните нас такими pic.twitter.com/SN5yVEq0oo — Александр Головач (@golovach_aa) 5 сентября 2019 г.

Люди в масках вечером 5 сентября заблокировали двери в офисы, где расположен не только ФБК, но и студия канала Навальный Live. Причина их визита не ясна. В этом время в штабе проходила лекция для наблюдателей, участвующих в выборах.

По данным «Медиазоны», задержали трех человек: волонтера Александру Калистратову, Михаила Савкова и Дмитрия Гончарова. Гончаров отказывался отдать телефон — его жестко скрутили и заковали в наручники. Задержанных доставили в отдел полиции по Мещанскому району Москвы.