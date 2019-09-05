Миллиардные убытки и вред репутации. Бизнесмен объяснил миллиардный иск к ФБК Навального

Репутационные и финансовые потери из-за несогласованных протестных акций стали причиной миллиардного иска к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на главу компании-истца «ФЛАЙ АВТО» Дмитрия Леухина.

«ФЛАЙ АВТО», по словам предпринимателя, понесла в июле и августе убытки из-за «отмененных клиентами заказов, штрафных санкций со стороны клиентов за несвоевременное оказание услуг, расхода ГСМ в связи с изменением маршрутов и возвратом автомобилей в парк, повреждения автомобилей протестующими, а также нанесения вреда репутации компании».

«ФЛАЙ АВТО» подала иск ФБК Навального на миллиард рублей. В качестве третьего лица в карточке указан https://www.fontanka.ru/2019/09/05/148/ телеканал «Дождь».

Ранее из-за убытков во время протестов к оппозиции подали иски московский метрополитен, «Мосгортранс», «Автомобильные дороги», а также ресторан «Армения».

Несогласованные властями акции проходят в столице с конца июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.