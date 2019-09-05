Иномарка сбила двух подростков в Колпино

Синяя «Мазда» не сумела затормозить перед переходившими дорогу вне светофора мальчишками. Им обзор, судя по всему, загородил автобус.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, авария случилась 5 сентября около 16.30 напротив дома 19 по улице Братьев Радченко. Местный житель, 34 лет, совершил наезд на двух пешеходов, мальчиков 10 и 11 лет. Ребята, по словам очевидцев, вышли на проезжую часть из-за стоящего автобуса.

Детей увезла скорая, но их состояние, по предварительной информации, оценивается как удовлетворительное.

Водитель иномарки, сам отец, заядлый автолюбитель, сейчас дает объяснения сотрудникам ГИБДД.