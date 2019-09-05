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Общество
05.09.2019 19:28
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Митинговать против произвола на петербургских выборах собралось около двухсот человек. Полицейских — ненамного меньше

В Петербурге к площади Ленина, где вскоре начнется митинг против произвола на выборах, правоохранительные органы согнали больше тридцати автомобилей (в том числе автозаков). Охраняют акцию протеста как минимум сто полицейских, передает корреспондент «Фонтанки».

Мария Карпенко

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При этом самих митингующих к началу акции у Финляндского вокзала собралось около двухсот. На площадь их пропускают через рамки металлоискателей.


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Усиленно охранять все петербургские политические акции — даже незначительные — силовики стали после того, как масштабные протесты прокатились по Москве. «Фонтанка» рассказывала о том, что в полиции понимают неадекватность своих действий происходящему, но вынуждены выполнять указание начальства.

Голосование за губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге пройдёт в ближайшее воскресенье, 8 сентября. Акции в знак протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на муниципальные выборы и отсутствия конкуренции на выборах губернатора активисты проводят регулярно на протяжении последнего месяца.

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