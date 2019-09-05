Это провал. США заполучили носителя сверхсекретов из России

В Италии по запросу американской стороны задержан топ-менеджер входящей в Ростех корпорации Александр Коршунов. Его подозревают в промышленном шпионаже.

Сергей Бобылев/ТАСС

В Ростехе Коршунов курировал разработку уникального для России самолетного двигателя. Она ведется уже десять лет, и финала пока нет. По мнению США, топ-менеджер с многолетним опытом дипломатической работы покусился на чужую интеллектуальную собственность, чтобы наконец-то завершить «первый отечественный высокотехнологичный продукт за 28 лет».

Директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова задержали в Неаполе, куда он, по официальной версии, прилетел на отдых. В аэропорту ему предъявили выданный США ордер на арест. В Ростехе «Фонтанке» подтвердили эту информацию и уточнили:

«Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он непричастен к какой-либо противоправной деятельности. Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой».

Коршунову 57 лет. В ОДК он, с небольшим перерывом, с 2009 года. За его плечами – дипломатическая академия, работа третьим и вторым секретарем МИД СССР и России, дипломатические миссии в Турции и Кении. Вся его карьера, в том числе в частной компании «Каскол» и банке ВЭБ, связана с аэрокосмической отраслью. Пласт его знаний огромен.

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Приход Коршунова в ОДК совпал с началом уникальной для России разработки – газотурбинного авиационного двигателя пятого поколения ПД-14. Корпорация выступает головным исполнителем. Головной разработчик – пермский «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – «ОДК-Пермские моторы».

Сегодня, 5 сентября, отвечая на вопрос о задержании топ-менеджера, Владимир Путин назвал этот двигатель «первым нашим высокотехнологичным продуктом за 28 лет».

По данным «Фонтанки», США обвиняют Коршунова в неформальных контактах с итальянским производителем двигателей гражданского и военного назначения Avio Aero. Некогда национальная компания была приобретена американской GE Aviation, входящей в концерн General Electric. Впервые о планирующейся сделке стоимостью более 4 млрд евро было объявлено в конце 2012 года.

Головное производство Avio Aero находится в Турине. По информации «Фонтанки», Коршунов в течение нескольких лет регулярно прилетал в Италию через Милан – ближайший к Турину аэропорт, куда прибывают российские рейсы. В Неаполе у Avio Aero тоже есть завод.

По данным «Ведомостей», в этот раз Коршунов прилетел в Неаполь на отдых около недели назад, тогда же он и был задержан. Ему инкриминируется хищение интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14, передает издание слова своего источника в оборонной промышленности.

По утверждению Владимира Путина, Объединенная двигателестроительная корпорация сотрудничала с Avio Aero на уровне консультаций.

«Мы заключили контракт с итальянской фирмой для консультаций, это естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнерами», – заявил президент 5 сентября, назвав задержание топ-менеджера недобросовестной конкуренцией.

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Директором по бизнесу Александр Коршунов работает меньше года. До этого он почти десять лет, с 2009-го по 2017-й, возглавлял направление маркетинга, продаж и международной промышленной кооперации. По предварительным данным, обвинение в промышленном шпионаже (в вариации Владимира Путина – «краже каких-то там секретов») касается именно этого периода.

Проект ПД-14-18 (двигатели семейства тяги 14–18 тонн) Коршунов в 2014 году назвал ключевым для Объединенной двигателестроительной корпорации.

«В двигателе применены самые последние технологии двигателестроения пятого поколения. Это такие серьезные вещи, как пустотелая титановая лопатка, которую в мире могут делать, пожалуй, только две компании», – напечатал Ростех в апреле 2014-го на своем сайте интервью Коршунова «Эху Москвы».

Пд-14 планируется устанавливать на перспективный среднемагистральный самолет российского производства МС-21. В 2009 году, когда Коршунов пришел в ОДК, правительство выделило почти 13 млрд рублей на его разработку.

Производство буксовало. «Делали долго», – признал сегодня Путин. Сертификат на базовую модель газотурбинного авиационного двигателя пятого поколения ПД-14 Росавиация выдала лишь в конце 2018 года.

По данным сайта госзакупок, в 2019 году объявлены сорок конкурсов на общую сумму 14,4 млрд рублей – на доработку и испытания двигателя, приобретение комплектующих, улучшение эксплуатационных характеристик, увеличение ресурса и надежности и валидацию сертификата типа EASA – для международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности. Доказать пригодность двигателя для международных перевозок Минпромторг поручил Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Сырость» ПД-14 косвенно подтверждают в самой ОДК. На прошедшем 27 августа – 1 сентября международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 корпорация смогла представить лишь полноразмерный макет двигателя. На нем были установлены некоторые узлы, титановые лопатки вентилятора, элементы обшивки газогенератора.

Не дождавшись ПД-14, производитель самолетов МС-21 ("Магистральный самолет 21-го века") «Иркут» в июле 2019 года закупил партию из сорока двигателей PW1400G производства Pratt&Whitney – основного конкурента GE Aviation.

У GE Aviation есть свой аналог PW1400G для магистральных узкофюзеляжных самолетов, к которым относится и МС-21, – двигатель CFM International LEAP. Он создан совместными усилиями GE и французского предприятия Safran. В разработке некоторых комплектующих участвовала также Avio Aero.

Какого бы уровня ни были контакты Коршунова с представителями Avio Aero, это предприятие представляло безусловную ценность для России. Итальянцы партнерствуют и создают совместные разработки со всеми мировыми двигателестроителями. В апреле 2019 года гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, комментируя в интервью «Российской газете» перспективы российского ПД-14, отметил, что технологии разработки авиационных двигателей «оберегаются как важнейшая государственная тайна». В пример он привел газогенератор французского производства, который входит в состав двигателя SaM146, установленного на Sukhoi SuperJet 100.

«Российских разработчиков к газогенератору и близко не подпустили. ЦИАМ – Центральный институт авиационного моторостроения – даже ни разу не разобрал, не посмотрел, что у них там ломалось. Хотя поломки были, и в каждой такой ситуации газогенератор отвозили на ремонт во Францию – там все сами делали, не приглашая российских специалистов», – рассказывал Каблов.

На завершение работы над двигателем у ОДК остается мало времени. В конце июня 2019-го глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что испытания МС-21 с ПД-14 должны пройти в начале 2020 года.

Справка:



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Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»