Горсовет Харькова решил запретить гей-парад в городе

Харьковский городской совет против проведения Марша равенства "ХарьковПрайд" и будет обращаться в суд. Об этом сообщает портал Hromadske.

Горсовет на заседании единогласно принял решение обратиться в суд, чтобы запретить массовые мероприятия акции 15 сентября, связанные с "ХарьковПрайдом", и сам Марш равенства.

Организатор "ХарьковПрайда" Анна Шарыгина заявила, что марш поддержали представители восьми европейских стран и международные организации. Проведение акции, как она считает, подтвердит, что в Харькове не нарушается право на мирные собрания.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства "ХарьковПрайд", так как, по его словам, ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно.