«А я сяду в кабриолет и уеду». Чёрный BMW запер трамваи на Савушкина

Чёрный BMW вылетел на трамвайные пути в Приморском районе Петербурга вечером 5 сентября. Перед бензиновым транспортом электрический встал.

О трамвайной пробке рядом с «Лентой» на улице Савушкина рассказали очевидцы около 19.00. По словам горожан, чёрный кабриолет подрезали на проезжей части, и машина летела на трамвайные пути.

По данным «Фонтанки», старенький BMW принадлежит 40-летнему петербуржцу Ивану Богданову. Автолюбитель подтвердил, что в момент ДТП находился за рулём своей машины

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«Человек стал разворачиваться, в него врезался и оказался на трамвайных путях», — пояснил Богданов в разговоре с «Фонтанкой».

Автолюбитель ездит на кабриолете с 2014 года, за это время он накопил не более десятка штрафов.