«Буду чаще навещать детей». Новый тренер волейбольного «Зенита» рад переезду в Петербург
Финн Туомас Саммелвуо стал главным тренером петербургского волейбольного клуба «Зенит», рассказал, почему доволен переезду в Петербург.
«Он ближе к Финляндии, поэтому смогу, к примеру, чаще навещать детей, что уже немаловажно», – сказал Саммелвуо в комментарии финскому изданию Yle.
При этом тренер признаёт, что испытывает большие надежды в работе с амбициозным клубом.
«Переходить было непросто. В Кемерово было великолепно, без этого я бы никогда не возглавил сборную России. Конечно, теперь открывается новая страница. Речь идет о команде, у которой действительно большие амбиции. Безусловно, будет очень интересно», – уверен финн.
Справка:
До перехода в «Зенит» Туомас Саммелвуо работал главным тренером кемеровского «Кузбасса» – главной сенсации прошлого сезона. «Кузбасс» в финале Суперлиги сенсационно обыграл казанский «Зенит», десятикратных чемпионов России.
Кроме того, Саммелвуо возглавляет сборную России, с которой выиграл Лигу наций-2019. Также на его счету победа в олимпийской квалификации «Международный турнир FIVB – Путевка в Токио 2020» (сборная России).
Ранее «Фонтанка» писала о том, как из петербургского «Зенита» планируется сделать базовый клуб для сборной России.
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