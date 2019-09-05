«Буду чаще навещать детей». Новый тренер волейбольного «Зенита» рад переезду в Петербург

Финн Туомас Саммелвуо стал главным тренером петербургского волейбольного клуба «Зенит», рассказал, почему доволен переезду в Петербург.

«Он ближе к Финляндии, поэтому смогу, к примеру, чаще навещать детей, что уже немаловажно», – сказал Саммелвуо в комментарии финскому изданию Yle.

При этом тренер признаёт, что испытывает большие надежды в работе с амбициозным клубом.

«Переходить было непросто. В Кемерово было великолепно, без этого я бы никогда не возглавил сборную России. Конечно, теперь открывается новая страница. Речь идет о команде, у которой действительно большие амбиции. Безусловно, будет очень интересно», – уверен финн.