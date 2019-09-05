Три раза нарушил — в тюрьму. Четыре года колонии получил московский активист за три ареста на несогласованных властями акциях

Константин Котов в начале августа был арестован по так называемой «дадинской» статье и уже получил реальный срок. Суд продлился два дня.

Как сообщает в своем твиттере юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, суд не только признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов, но и наказание назначил реальное. Четыре ближайших года активист может провести в колонии.

Процесс, как и расследование дела, сообщает «Медиазона», прошел молниеносно: за два дня были допрошены все свидетели, исследованы материалы, вынесен приговор.

Защита молодого человека уже заявила, что будет обжаловать приговор и настаивать на полном его оправдании.

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Котова вместе с другим активистом, Александром Арчаговым, задержали 12 августа, после того как СК объявил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках.