Танки, «Грады» и САУ «Мста». На полигоне в Каменке русские и сербские воины отражают наступление противника

В Ленинградской области на полигоне «Кирилловский» (Каменка) стартовало совместное российско-сербское тактическое учение с боевой стрельбой, сообщает 5 сентября Минобороны России. В его ходе военнослужащие двух стран отработают вопросы взаимодействия при работе совместного штаба, ведении разведки, маневренной обороны, нанесении огневого поражения условному противнику.

"Подразделения совершили марш в назначенный район и отразили наступление превосходящих сил условного противника с применением средств противовоздушной обороны, гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов, танков Т-72Б-3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град». Поражение сил и средств условного противника зафиксировали расчёты беспилотных летательных аппаратов, которые оперативно передавали данные в совместный штаб учения", – описывает происходящее на полигоне оборонное ведомство.

В учении принимают участие личный состав механизированного батальона вооружённых сил Республики Сербия, от войск Западного военного округа – подразделения Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации, инженерно-саперного полка, всего более 1 тыс. военнослужащих, около 200 единиц военной и специальной техники.