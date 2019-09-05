Самые старшие, самые молодые: как выглядит демография муниципальных выборов в Петербурге

Самая «возрастная» партия муниципальных выборов в Петербурге – «Единая Россия». Больше половины (50,2 %) кандидатов от этой партии старше 50 лет. Моложе всех оказались представители «Яблока»: 50,4 % партийцев имеют возраст 31 год или меньше.

«Фонтанка» выяснила, где больше всего бюджетников и пенсионеров, а также тех, чьи кандидаты уже имели опыт выдвижения и избрания.

По числу бюджетников абсолютный лидер – «Единая Россия». Среди кандидатов от этой партии их более 60 процентов. И это без учета сотрудников государственных компаний и организаций федерального значения. Следом со значительным отрывом идет КПРФ – 46,24 %. У «Справедливой России» – 39,2 %, у «Яблока» – 16,66 %.

По количеству пенсионеров также лидирует «ЕдРо», за ним следуют КПРФ, «СР» и «Яблоко».

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Согласно статистике, больше всего новых лиц у «Яблока»: лишь 12,5 % кандидатов уже имели опыт выдвижения, но избранными оказались менее одного процента. От «Справедливой России» и КПРФ в выборной гонке уже принимали участие 49 и 45 процентов кандидатов соответственно. Процент людей, все же получивших достаточное число голосов избирателей, также не впечатляет. Больше всего опытных участников выборной гонки у «Единой России»: 83,65 % нынешних кандидатов уже выдвигались, больше половины были избраны.

Справка: Всего на участие в муниципальных выборах этого года в Петербурге подавали заявки 7017 человек. Львиная доля, больше 4,7 тысячи, – мужчины. Самому старшему потенциальному политику на момент подачи заявления исполнилось 88 лет. Младшим (таких оказалось несколько) не было и восемнадцати. Узнать заранее имена тех, кто претендует на мандат в вашем муниципалитете, можно при помощи сервиса «Фонтанки».