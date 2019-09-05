Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +17
$ 66.05р
72.88р
19:37 05.09.2019
Расширенный поиск

Авто
05.09.2019 18:13
Печать

Техосмотр предлагают передать официальным дилерам, а регулирование тарифов делегировать

Чиновники продолжают выдвигать инициативы, касающиеся технического осмотра транспортных средств. Министерство транспорта России предложило передать функции проведения техосмотра официальным дилерам. А заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект об определении предельной стоимости этой процедуры.

Сейчас техосмотр можно пройти в пунктах СТО, которые получают аккредитацию Российского союза автостраховщиков. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума 5 сентября сообщил журналистам, что Минтранс исключает возможность вернуть полномочия по проведению ТО независимым частным предприятиям, передает ТАСС.

«Мы помним, когда принималось решение о том, чтобы модифицировать процедуру техосмотра, отдать ее тем или иным частным предприятиям. Сейчас мы критикуем то, что получилось. Но наша жизнь – это последовательность шагов. Если какой-то шаг по истечении времени показал себя не с лучшей стороны, значит, надо делать следующий – в сторону, вперед. Вернуться к той системе, которая была, тоже невозможно», – сказал министр.

В то же время, по его мнению, проводить ТО могут официальные дилеры. Дитрих отметил, что у многих из них есть услуга «Инфекционный сервис», в рамках которой выписывают, по сути, ту же диагностическую карту. К тому же работу дилеров контролирует Минпромторг, так что они не будут проводить техосмотр «с закрытыми глазами».

Реклама

Инициатива ЗакСа Амурской области касается стоимости техосмотра. Депутаты внесли в Госдуму проект поправок к федеральному закону «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые предполагают разделение полномочий по утверждению предельных тарифов на ТО.

Сейчас по закону предельную стоимость техосмотра устанавливает высший орган исполнительной власти субъекта РФ. По мнению авторов законопроекта, процедура внутреннего согласования усложняет и затягивает принятие правового акта. В то же время в других сферах, где предусмотрено государственное регулирование тарифов, например в коммунальных услугах или пассажирских перевозках, их могут устанавливать уполномоченные органы исполнительной власти регионов. Амурские депутаты предлагают распространить эту практику и на техосмотр.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.09.2019 18:00

В Пушкинском районе появится бизнес парк «Гараж»

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину, в первые дни сентября начал строительство нового общественно-делового центра.
ПАО Сбербанк
05.09.2019 14:33

Проезд в метро по Единой карте петербуржца стал дешевле на 15 рублей

С 1 сентября по 31 декабря 2019 года владельцы Единых карт петербуржца могут оплачивать поездки в метро со скидкой 15 рублей, стоимость проезда составит всего 30 рублей. Для обладателей других карт платежной системы «Мир» цена проезда составит 35 рублей.
предоставлено компанией «Яндекс.Такси»
05.09.2019 14:05

Всё под контролем пассажира: «Яндекс.Такси» откроет доступ к «Безопасности»

Система станет следить за аккуратным вождением и усталостью водителей.
Setl Group
05.09.2019 12:10

Setl Group – лидер по вводу жилья в Петербурге в этом году

Setl Group занял первое место по вводу жилья в эксплуатацию в 2019 году среди строительных компаний Санкт-Петербурга. С начала года холдинг сдал более 137 тыс. кв. м жилой недвижимости. Рейтинг подготовлен Единым реестром застройщиков.
Setl Group
05.09.2019 11:42

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от 2,75 млн рублей в ЖК «GreenЛандия 2»

Компания вывела в продажу новую секцию в корпусе № 2.13 квартала «GreenЛандия 2», который строится недалеко от метро «Девяткино». Дом сдается уже в этом году: это одно из самых привлекательных предложений в проектах высокой стадии готовности от Setl Group.
ГК «Эталон»
05.09.2019 10:50

ЖК «Галактика.Премиум» аккредитован несколькими банками по программе «Военная ипотека»

ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали по программе «Военная ипотека» ЖК «Галактика.Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в престижном Московском районе по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, участок 38.
предоставлено компанией PepsiCo
04.09.2019 16:26

PepsiCo объявляет об отзыве ограниченной партии продукции

Компания PepsiCo Россия информирует жителей Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск) о том, что в качестве предупредительной меры компания добровольно отзывает у потребителей ограниченную партию напитков.
ПАО Сбербанк
04.09.2019 16:20

Сбербанк запускает оплату по QR-коду

Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR».
ГК «Эталон»
04.09.2019 16:10

Жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Санкт-Петербурге.
ПАО «Группа ЛСР»
04.09.2019 15:50

Новое в «Новой Охте»: на территории комплекса открыты школа, кабинет врача и развлекательный центр

В жилом квартале «Новая Охта», построенном «Группой ЛСР» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, заработали важные социальные объекты.
ГК «Полис Групп»
04.09.2019 15:41

Присвоен адрес корпусу №1 ЖК «Полис на Комендантском»

Первому корпусу ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) присвоен адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 14, стр. 1.
ГК "КВС"
04.09.2019 10:04

В Янино начал расти ввысь новый детский сад

ГК «КВС» завершила возведение стен первого этажа детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».