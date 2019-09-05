Техосмотр предлагают передать официальным дилерам, а регулирование тарифов делегировать

Чиновники продолжают выдвигать инициативы, касающиеся технического осмотра транспортных средств. Министерство транспорта России предложило передать функции проведения техосмотра официальным дилерам. А заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект об определении предельной стоимости этой процедуры.

Сейчас техосмотр можно пройти в пунктах СТО, которые получают аккредитацию Российского союза автостраховщиков. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума 5 сентября сообщил журналистам, что Минтранс исключает возможность вернуть полномочия по проведению ТО независимым частным предприятиям, передает ТАСС.

«Мы помним, когда принималось решение о том, чтобы модифицировать процедуру техосмотра, отдать ее тем или иным частным предприятиям. Сейчас мы критикуем то, что получилось. Но наша жизнь – это последовательность шагов. Если какой-то шаг по истечении времени показал себя не с лучшей стороны, значит, надо делать следующий – в сторону, вперед. Вернуться к той системе, которая была, тоже невозможно», – сказал министр.

В то же время, по его мнению, проводить ТО могут официальные дилеры. Дитрих отметил, что у многих из них есть услуга «Инфекционный сервис», в рамках которой выписывают, по сути, ту же диагностическую карту. К тому же работу дилеров контролирует Минпромторг, так что они не будут проводить техосмотр «с закрытыми глазами».

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Инициатива ЗакСа Амурской области касается стоимости техосмотра. Депутаты внесли в Госдуму проект поправок к федеральному закону «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые предполагают разделение полномочий по утверждению предельных тарифов на ТО.

Сейчас по закону предельную стоимость техосмотра устанавливает высший орган исполнительной власти субъекта РФ. По мнению авторов законопроекта, процедура внутреннего согласования усложняет и затягивает принятие правового акта. В то же время в других сферах, где предусмотрено государственное регулирование тарифов, например в коммунальных услугах или пассажирских перевозках, их могут устанавливать уполномоченные органы исполнительной власти регионов. Амурские депутаты предлагают распространить эту практику и на техосмотр.