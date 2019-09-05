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Общество
05.09.2019 18:08
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«Жизнь всё это портит»: Роскомнадзор составил протокол на «Мемориал» за отсутствие отметки «иноагента» в соцсетях

Роскомнадзор составил протокол на правозащитный центр «Мемориал» 5 августа за то, что посты ингушского отделения в Facebook публиковались без указания на то, что организация была признана «иностранным агентом».

Как следует из информации на сайте «Мемориала», жалоба в Роскомнадзор пришла от управления ФСБ по Ингушетии: заявления силовики подали в августе 2019 года.

«Позавчера мы получили телеграмму, которая требовала срочно 5-го числа явиться в Роскомнадзор для составления протокола. Что, как, зачем – никто не знал. Мы предполагали, что это связано с очередными исками, которые грозят очередными штрафами, и точно: две мемориальские организации получили в общей сложности восемь протоколов, которые теперь будут переданы в суд», – сообщил «Фонтанке» председатель «Мемориала» Александр Черкасов. По его словам, сумма штрафа ожидается «как минимум, шестизначная, так что жизнь всё это портит».

По мнению сотрудников центра, произошедшее – продолжение планового давления на правозащитников, которое стало особенно ощутимым с 2014 года, когда «Мемориал» признали иностранным агентом и внесли в спецреестр, несмотря на неоднократные попытки обжаловать решение.

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«Кто знает, сколько есть ещё других организаций, на которые кто-то донёс: это же хороший способ проявления бдительности, – поиронизировал Черкасов. – Смысл закона об иностранных агентах не в том, чтобы всех закрыть, а в том, чтобы всех поставить в непонятное состояние, когда не будет ясно, за что будут наказывать, за что нет. Это как ядовитый газ, действующий уже скоро семь лет на всё».

С 2016 года специальной отметкой об «иноагентах» на сайте «Мемориала» маркируются все сообщения. Сотрудники центра декларируют. что занимаются защитой политзаключённых, добиваются выплаты компенсаций реабилитированным жертвам сталинских репрессий. В январе 2018 года главу грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева арестовали и обвинили в хранении наркотиков. Правозащитника приговорили к четырём годам колонии-поселения, хотя защита утверждала, что вещества были подброшены. В июне 2019 года Титиева освободили по УДО, он вернулся в работе, но заявил, что «пересмотрит вопросы безопасности», уедет из Чечни и, возможно, присоединится к московским коллегам.

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