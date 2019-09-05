Мужчины в 60, женщины в 55: Правительство поддержало снижение возраста негосударственной пенсии

Правительство дало положительный отзыв на законопроект о начале выплаты негосударственной пенсии в 55 и 60 лет. Сейчас в России установлены одинаковые основания для выплат как страховой пенсии по старости, так и пенсии для участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

«В Государственную думу поступил положительный отзыв правительства России на законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 и мужчинам, достигшим 60 лет», – сообщили 5 сентября в пресс-службе «Единой России».

Таким образом, по законопроекту возраст выхода на негосударственную пенсию будет снижен на 5 лет. Также это гарантирует назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте для инвалидов, работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Ранее Пенсионный фонд предложил изменить схему выплат пенсионных накоплений.