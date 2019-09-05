Минобороны опровергло гибель российских военнослужащих в сирийском Идлибе

Министерство обороны России опровергло информацию СМИ о том, что несколько российских военных были атакованы боевиками из организации «Фронт национального освобождения Сирии».

«Информация, распространённая одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС России не соответствует действительности», – цитирует 5 сентября заявление военных RT.

Ранее Al-Masdar и «Ведомости» со ссылками на свои источники рассказали о том, что около населенного пункта Джурин россиян атаковали боевики. Якобы погибло от 3 до 9 военнослужащих. Впрочем, уже не раз арабские издания сообщали о гибели российских военных, но это оказывались не служащие ВС РФ, а представители частных военных компаний, присутствие которых в Сирии не отрицается даже президентом РФ.

Напомним, что Идлиб остается провинцией, где сохранилось наибольшее число противников действующего режима. По некоторым данным, до 90% региона в руках боевиков. Фронт национального освобождения Сирии – это часть так называемой Свободной сирийской армии, которая воюет с режимом Башара Асада.