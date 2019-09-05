Церковный хлеб пустили по Неве. Петербуржцам жест не понравился

Плавающие в Неве просфоры заметили петербуржцы. Фотографии с церковным хлебом в воде опубликованы в социальной сети 5 сентября.

Как рассказал «Фонтанке» один из очевидцев, Алексей, просфоры он заметил около часа дня на участке реки между Фарфоровской улицей и Володарским мостом.

«В Неву были выброшены просроченные богослужебные просфоры в огромном количестве. Их плавает тысячи на протяжении нескольких километров», — написал петербуржец в социальной сети.

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Просфора используется во время литургии для поминовения душ усопших и в молитвах за живых. Для этого из неё вынимается частичка, после чего хлеб становится освященным. По окончании службы просфоры обычно раздают прихожанам. Запрещается выкидывать их в мусор или скармливать животным. По одной из традиций, хлеб возможно пустить в проточную воду, например в реку.

Некоторые из пользователей возмутились тем, что хлебные изделия выкинули. Сделано это было в преддверии 8 сентября, годовщины начала блокады Ленинграда.