Из-за планируемых массовых увольнений в Финляндии бастуют работники шинного завода Nokian Tyres. В России сокращения не планируются

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres (фин. Nokian Renkaat) начинает переговоры по сокращению персонала в городе Нокиа. Переговоры затронут 500 сотрудников, и около 50 будут уволены. Кроме того, часть работников могут отправить в вынужденный отпуск сроком до 90 дней. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба компании.

Новость вызвала незамедлительную реакцию – сотрудники завода вышли на забастовку до понедельника, 9 сентября, покинув в знак протеста свои рабочие места.

В компании необходимость в сокращении персонала объясняют слабыми показателями европейского рынка легковых автомобилей и шин. В своём полугодовом отчёте Nokian Tyres также отмечала, что "существует также определенный уровень неопределенности на российском рынке". Однако на вопрос "Фонтанки" о возможном сокращении производства во Всеволожске или изменении стратегии в пресс-службе российского подразделения отвечают однозначно: не планируется.

"Российское подразделение концерна Nokian Tyres демонстрирует стабильно хорошие результаты. По результатам 2018 года доля Nokian Tyres в России на рынке в премиальном и среднем ценовом сегменте составила 31% (отгрузки дистрибьюторам, АВ сегменты). В текущем году Nokian Tyres продолжает укреплять свою долю рынка в России", – прокомментировали в компании.

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За первые полгода в 2019-м выручка в России увеличилась на 2,5%, до 183 млн евро, однако второй квартал показал негативную динамику – минус 2,1% в сравнении с январём – июлем 2018-го. В январе – июне в России было произведено 83% всех шин Nokian Tyres для легковых автомобилей и внедорожников. В 2018 году, по данным СПАРК, выручка ООО "Нокиан шина" выросла на 3%, до 51 млрд рублей, а чистая прибыль – на 10%, почти до 14 млрд рублей.

Nokian Tyres в настоящее время готовится начать производство шин в Соединенных Штатах, увеличив продажи вдвое. Первый североамериканский завод компания запустит в 2020 году в Дейтоне. Также Nokian Tyres строит новый центр по тестированию шин в Испании.

Чистые продажи концерна в первом полугодии 2019 года снизилась на 0,3%, до 763 млн евро, операционная прибыль упала на 12%, до 148 млн евро, – как уточняется, из-за разницы валютных курсов.

"Ожидается, что в 2019 году при неизменных валютных курсах чистые продажи немного вырастут и операционная прибыль снизится по сравнению с 2018 годом. В соответствии с обновленной в 2018 году стратегией концерн Nokian Tyres нацелен на дальнейший рост в России, Центральной Европе и Северной Америке. В результате развития инвестиционных программ по поддержке роста на операционную прибыль в 2019 году будут влиять значительные дополнительные операционные расходы", – говорится в отчёте.