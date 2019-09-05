Из двух зол выбираем ЕГЭ. Меньше 30% россиян поддерживают отмену школьных экзаменов

Опрос среди взрослого, экономически активного населения об инициативе главы Сбербанка Германа Грефа, который 5 сентября на Восточном экономическом форуме предложил отменить школьные экзамены, выявил, что у идеи сторонников немного. Особенно против те, кто старше 45 лет.

Не все экзамены, как уверял коллег Греф, лишают желания учиться, – уверены россияне. По данным, собранным SuperJob, 58% россиян против отмены ЕГЭ. За инициативу высказалось лишь 28% опрошенных респондентов. Среди них больше женщин, чем мужчин, – 31 и 24 % соответственно. Чем младше респонденты, тем больше сторонников у идеи главы Сбербанка: 32% среди россиян моложе 34 лет и 18% среди тех, кто старше 45 лет.

Объясняя своё недовольство потенциальной перспективой отмены ЕГЭ, многие опрашиваемые говорят, что это серьезный стресс для детей. А проверка знаний необходима. И если её менять, то на советскую систему проверки знаний.