СМИ: Российские военные погибли в сирийской провинции Идлиб

Группа военнослужащих из России была атакована около населенного пункта Джурин.

«Фронт национального освобождения Сирии (часть Свободной сирийской армии, которая воюет с режимом Башара Асада) заявил, что несколько сотрудников российского спецназа были ранены или убиты на этой неделе, когда они пытались проникнуть в тыл в городе Джурин», – сообщает 5 сентября издание Al-Masdar.

В своих сообщениях боевики говорят о девяти погибших, однако «Ведомостям» стало известно лишь о трех погибших и двух раненых. Источник делового издания рассказал, что военные могли подорваться на минах ОЗМ-72 накануне вечером. Официального подтверждения от Минобороны России этой информации нет.

Напомним, что Идлиб остается провинцией, где сохранилось наибольшее число противников действующего режима. По некоторым данным, до 90% региона в руках боевиков.