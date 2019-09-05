На «Коле» сузят путепроводы над железной дорогой и скотопрогоном в Колтушах

Дорожные работы на трассе «Кола» ограничат движение на двух путепроводах во Всеволожском районе Ленобласти. Водителям оставят по одной полосе в каждую сторону.

Как сообщает 5 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на путепроводах через железную дорогу Заневский Пост – Мга и скотопрогон на 19–20-м километрах федеральной автодороги Р-21 «Кола» начинается первый этап планово-предупредительных работ. На грядущей неделе ООО «Феникс» уложит там верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Из-за дорожных работ с 9 по 11 сентября 2019 года на путепроводах перекроют правые полосы в обоих направлениях, а с 11 по 13 сентября – левые. На оставшихся свободными полосах при этом ограничат скорость до 50 км/ч.

Ремонт будут вести круглосуточно, в две смены. По контракту, планово-предупредительные работы на путепроводах будут проводиться до 14 августа 2020 года. Сроки могут быть скорректированы с учетом погоды.