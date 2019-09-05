Узбекистан после долгого перерыва присоединился к учению Объединенной системы ПВО СНГ

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров отметил хорошую и слаженную работу подразделений ПВО Республики Узбекистан, которая долго не принимала участия в учениях Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ «Боевое содружество», сообщает 5 сентября Минобороны России.

«Войска противовоздушной обороны и Военно-воздушные силы Вооруженных сил Узбекистана впервые за достаточно длительный период времени приняли участие в совместном учении «Боевое содружество». Отмечаю хорошую и слаженную работу боевых расчетов войск ПВО республики», — сказал замглавы российского военного ведомства.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что «в ходе подготовки и проведения учения были уничтожены все мишени, выделенные подразделению ПВО Узбекистана».

В свою очередь заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что к учениям в этом году привлечены два зенитных ракетных дивизиона С-300ПС от Армении, пять самолетов Як-130 и два зенитных ракетных дивизиона С-300ПС от Белоруссии, по одному зенитному ракетному дивизиону «Печора-2М» от Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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«От Российской Федерации задействованы 16 самолетов Су-27, Су-30 и Су-35, десять Су-34, десять Су-25СМ, шесть сМиГ-29, восемь Су-24МР, четыре Ту-22М3 и два зенитных ракетных дивизиона С-400», — рассказал генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Он также сообщил, что второй эпизод учения пройдет с 9 по 13 сентября на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.