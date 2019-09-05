В семье не без Бориса. Брат британского премьера покинул партию, парламент и пост министра

Младший брат британского премьер-министра Бориса Джонсона Джо объявил о том, что он покидает кресло министра по делам университетов и науки, а также уходит из парламента из-за переговоров по Brexit.

«Для меня было честью на протяжении девяти лет представлять [город и избирательный округ] Орпингтон и работать министром при трех премьерах. В последние недели я разрывался между преданностью семье и национальными интересами. Это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата и министра», – написал 5 сентября Джо Джонсон в своем твиттере. По сообщениям прессы, Джо Джонсон готов покинуть и ряды консерваторов и стать беспартийным.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) 5. September 2019

Несмотря на то, что Борис Джонсон известен как главный апологет выхода королевства из ЕС, его брат занимал более мягкие позиции. Так, Джонсон-младший выступал за повторный референдум с обязательной графой «остаться в Евросоюзе».

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Он также предупреждал, что сделка по Brexit может стать «избирательным армагеддоном для консерваторов». Джонсон-младший критиковал бывшего премьера Терезу Мэй за то, что та предлагает британцам выбор между существованием в роли вассала ЕС и хаосом.

Британский премьер через свою канцелярию поблагодарил брата за работу.