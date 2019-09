В семье не без Бориса. Брат британского премьера покинул партию, парламент и пост министра

Младший брат британского премьер-министра Бориса Джонсона Джо объявил о том, что он покидает кресло министра по делам университетов и науки, а также уходит из парламента из-за переговоров по Brexit.

«Для меня было честью на протяжении девяти лет представлять [город и избирательный округ] Орпингтон и работать министром при трех премьерах. В последние недели я разрывался между преданностью семье и национальными интересами. Это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата и министра», – написал 5 сентября Джо Джонсон в своем твиттере. По сообщениям прессы, Джо Джонсон готов покинуть и ряды консерваторов и стать беспартийным.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout