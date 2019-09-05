«Испанского» фигуранта арктического дела отлучили от солнца на три года. Приговор смягчило признание

Выборгский районный суд приговорил последнего фигуранта арктического дела. Петербургского предпринимателя Марселя Магдеева признали виновным в незаконной банковской деятельности. Решение вынесено 5 сентября.

Как рассказали «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, Магдеев вину признал. Дело слушалось в особом порядке.

Петербуржец является фигурантом дела о многомиллионных хищениях на строительстве объектов Минобороны в Арктике. По версии следствия, Магдеев предоставлял услуги обналичивания подрядчикам военного ведомства. Преступный доход оценили в 47 млн рублей.

Дельцу удалось улизнуть от оперативников ФСБ и скрыться в Испании, но в июне 2019 года беглеца вернули на родину. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей.