Родная кровь – (не) водица. Водитель, бросивший пассажира умирать в Отрадном, оказался его братом

Полицейские задержали водителя «Лады», который скрылся с места смертельного ДТП в Кировском районе Ленобласти. Найти его помогла продавщица местного продуктового.

Как сообщает 5 сентября 47News, подозреваемого задержали поздним вечером 4 сентября в Отрадном. Им оказался 29-летний местный житель, по предварительной информации, брат погибшего в ДТП пассажира. Отпираться мужчина не стал и написал чистосердечное признание.

Найти беглеца помогла продавщица продуктового магазина в Отрадном. Женщина вспомнила, как тот купил в магазине водку, а затем сел за руль. При задержании автомобилист был слегка нетрезв, отмечает издание.

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По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемого задержали на двое суток, в ближайшее время ему определят меру пресечения.

Напомним, что днем 3 сентября на 2-й линии в Отрадном автомобиль ВАЗ-2114 вылетел с дороги в кювет. Серьезные травмы получил 36-летний пассажир «Лады», он умер в скорой по дороге в больницу. Водитель машины с места происшествия сбежал.