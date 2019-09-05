Детство и отрочество рунета. На YouTube вышла первая серия фильма Андрея Лошака о русском интернете.

Рунет – луч света в нашем темном царстве офлайна, уверен российский журналист, в прошлом автор телепередач из цикла «Профессия – репортёр» на НТВ, лауреат ТЭФИ, а ныне сам себе режиссер Андрей Лошак.

Начало цикла историй о начале и развитии рунета, над которым Лошак с коллегами работал почти год, было выложено на канале «Настоящее время» в YouTube 5 сентября. «Поначалу все было весело, свободно и даже анархично – как и должно быть в интернете. Герой моего предыдущего фильма, «Возраст несогласия», – юный активист кампании Навального и начинающий компьютерный гений Егор Чернюк – сказал мне как-то: «Я хочу, чтобы Россия была такой же, как русский интернет нулевых». И это очень точный образ. Потому что рунет показал, на что способны русские люди... Они способны создавать разные крутые штуки и побеждать в открытой и честной борьбе западных конкурентов. И наш сериал прежде всего об этих героях рунета», – представляет свой фильм журналист.

Начало истории о том, как бывшие советские программисты, а ныне резиденты Кремниевой долины, устанавливали первую научную сеть на ворованном американском софте. Как предприимчивый хиппи из Сан-Франциско в конце 1960-х осознал, что его миссия – наладить общение между США и Советским Союзом и спасти мир от холодной войны. А также о том, как старшеклассник Артемий Лебедев придумывает оформлять сайты за деньги, а Анекдот.ру стал самым популярным ресурсом.

Эпизоды сериала, которых всего семь, будут выходить раз в неделю.