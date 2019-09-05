Приставы взыскали с компании, работавшей на всех окружающих Петербург трассах, 30 млн. Сидевший в изоляторе владелец намерен бороться за деньги до конца

Солидную сумму по контрактам на ремонт дорог шестилетней давности подрядчикам вернула компания ООО «Кронос», чей бенефициар Павел Конашенков привлекался за мошенничество в особо крупном размере. 30 млн перекочевали на счета «Простора», но они там могут надолго не задержаться.

О взыскании 30 млн рублей с ООО «Кронос» региональное управление ФССП сообщает 5 сентября. С момента возбуждения исполнительного производства в конце июля 2019 года приставы из Полюстровского отдела начали розыск и арест счетов компании, запретили менять владельцев ООО и продавать транспортные средства. «Кронос» также был предупрежден, что, в случае если деньги не поступят на счет рассчитывающей на них организации, сверху к 30 млн придется заплатить еще 2 в качестве штрафа. Компания, утверждают в ФССП, перевела деньги.

Судя по базе судебных приставов, по решению Арбитражного суда, должником значится ООО «Кронос», зарегистрированное на проспекте Металлистов. Бенефициаром компании является Павел Конашенков, ему же принадлежат ООО «Автодор», «Геосервис» и ряд других компаний. «Кронос», по данным СПАРК, являлся генеральным подрядчиком при строительстве и ремонте практически всех окружающих Петербург дорог: в списке М-10, «Кола», «Сортавала», «Скандинавия» и другие, договоров было заключено более чем на 1,5 млрд.

Конашенков был арестован по делу о мошенничестве зимой 2017 года, 8 месяцев он провел в изоляторе, после был отпущен под домашний арест. Уголовное дело, несмотря на предъявленные обвинения, было приостановлено. В материалах сказано, что Конашенков, якобы заранее зная, где будут пролегать новые трассы, с подачи экс-руководителя ФКУ «Севзапуправтодор» Валентина Иванова выкупал под ними земли, после чего продавал с накруткой.

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В картотеке суда указано, что с иском к «Кроносу» обратилась строительная компания «Простор СПб». Субподрядчиком на федеральных стройках она выступала в 2013–2014 годах, всего работ было выполнено на 462 млн, 24 млн из которых «Простор» так и не увидел (недостающая до 30 млн сумма – это процент за пользование чужими деньгами). Суд первой и апелляционной инстанции иск удовлетворил, «Кронос» намерен продолжить спор в Арбитражном суде Северо-Западного округа. Заседание по кассационной жалобе назначено на 30 сентября.