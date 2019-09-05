Индекс школьного обеда. Стоимость льготного питания в школах Петербурга обгонит инфляцию

В 2020 году стоимость льготного питания в государственных общеобразовательных учреждения Петербурга вырастет более чем на 3%. Это следует из проекта постановления правительства, 5 сентября опубликованного на сайте Смольного для прохождения общественного обсуждения.

Так, с начала следующего года ценник на завтрак увеличится с 59 до 61 рубля, обед — со 102 до 106 рублей. Комплексный обед подорожает со 161 до 167 рублей. В целом стоимость питания вырастет на 3,4–3,9%. Индексация цен на льготное питание превышает прогнозный показатель инфляции. По оценке Минэкономразвития, в 2020 году он составит 3%.

В Смольном, в свою очередь, оптимистично прогнозируют рост реальных зарплат горожан на 5,7 процента ежегодно. По итогам первых шести месяцев 2019 года заработки горожан с поправкой на инфляцию снизились на 1,3 процента.