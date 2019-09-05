КАМАЗ дорожников подбил встречную легковушку на «Сортавале». Погибла пенсионерка

Тяжелое ДТП с участием самосвала дорожной службы произошло днем 5 сентября в Приозерском районе Ленобласти. Авария унесла жизнь пожилой женщины.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 14:22 на 104-м километре трассы «Сортавала» столкнулись самосвал КАМАЗ, принадлежащий ГП «Приозерское ДРСУ», и легковой автомобиль Chevrolet Lanos. По предварительным данным, 60-летний водитель грузовика, поворачивая налево, не пропустил легковушку, следовавшую во встречном направлении. Самосвал ехал пустой.

В результате аварии погибла 82-летняя пассажирка «Шевроле». В ГИБДД отмечают, что у водителя грузовика стаж за рулем – с 1982 года. 57-летний водитель «Ланоса» имеет права с 1997 года.