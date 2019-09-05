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Происшествия
05.09.2019 16:26
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В Крыму перевернулся пиратский катер с туристами. На берег вытащили не всех

У посёлка Солнечная Долина в Крыму пошёл ко дну катер с туристами. Об этом говорится на сайте регионального МЧС 5 сентября.

Сообщение о судне, терпящем бедствие в 200 метрах от берега, поступило в ведомство в 14.15. Катер «Камелот» длиной семь метров перевернулся на волнах. На его борту находились 13 человек.

К месту крушения направились спасатели. «12 человек незамедлительно подняты на борт, им оказана первая помощь. Они доставлены в бухту Бугас. В настоящее время ведутся поиски одного человека. Причины происшествия установят эксперты», — добавили в ведомстве. 

В социальной сети указано, что водные прогулки на катере «Камелот» организовывает команда пиратов Нового Света. В их распоряжении также шхуна «Виктория».

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В начале июля в 100 метрах от поселка Джубга Туапсинского района перевернулся катер «Атолл». По данным следствия, на его борту находились не менее 55 человек при вместимости в 12. Две женщины, 34 и 42 года, погибли. Лицензии у капитана не нашлось.

 

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