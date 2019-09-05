В Киеве освободили подозреваемого в работе на ФСБ украинского военного. Гуманность суда связывают с готовящимся обменом удерживаемыми лицами

Украинский суд принял решение отпустить под личное обязательство офицера ВСУ Александра Ракушина. Сторона зашиты настаивает, что решение украинской Фемиды связано с готовящимся обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Эти события связаны. Хоть он [Ракушин] гражданин Украины, но он дал добровольное согласие на обмен в РФ», – цитирует 5 сентября заявление Радиона Пугача телеканал «112 Украина».

По его словам, дата обмена до сих пор не определена.

Ракушина задержали в июне, заподозрив жителя Мариуполя в работе на ФСБ России. По версии следствия, его завербовали в 2017-м, во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Юрия Андропова. На родине Ракушин якобы пытался вербовать сотрудников вооруженных сил Украины.

Напомним, что ранее украинский Апелляционный суд выпустил главного подозреваемого в причастности к аварии лайнера MH17 Владимира Цемаха, также под личное обязательство.