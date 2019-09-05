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В Киеве освободили подозреваемого в работе на ФСБ украинского военного. Гуманность суда связывают с готовящимся обменом удерживаемыми лицами
Украинский суд принял решение отпустить под личное обязательство офицера ВСУ Александра Ракушина. Сторона зашиты настаивает, что решение украинской Фемиды связано с готовящимся обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
«Эти события связаны. Хоть он [Ракушин] гражданин Украины, но он дал добровольное согласие на обмен в РФ», – цитирует 5 сентября заявление Радиона Пугача телеканал «112 Украина».
По его словам, дата обмена до сих пор не определена.
Ракушина задержали в июне, заподозрив жителя Мариуполя в работе на ФСБ России. По версии следствия, его завербовали в 2017-м, во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Юрия Андропова. На родине Ракушин якобы пытался вербовать сотрудников вооруженных сил Украины.
Напомним, что ранее украинский Апелляционный суд выпустил главного подозреваемого в причастности к аварии лайнера MH17 Владимира Цемаха, также под личное обязательство.
Справка:
Активизация обменных процессов началась в последние дни августа. Пятеро осужденных в РФ украинцев: Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко - были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово». Одновременно адвокаты, представляющие интересы задержанных в Украине россиян, сообщали о подготовке к обмену 12 граждан РФ. 29 августа в Москву был переведён украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, а также осуждённый в России за шпионаж украинец Роман Сущенко. Ряд СМИ поспешили сообщить о состоявшемся обмене. Позже информация была опровергнута и российской и украинской сторонами.