Гордость и смирение. Стали известны темы сочинения для допуска на ЕГЭ

Пять общих тем для сочинений, которые должны стать пропуском на итоговый экзамен для одиннадцатиклассников, озвучили в Министерстве просвещения. Их утверждал совет под руководством вдовы Солженицына.

Как сообщают 5 сентября «Вести», в этом году школьникам предложат порассуждать над вечными темами: «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Надежда и отчаяние», а также «Он и она» и «Война и мир — к 150-летию великой книги».

Темы соченений к декабрю будут оформлены более узко. А оцениваться работы будут в формате «зачет» или «незачет».

По мнению министра Ольги Васильевой, школьники, которые тяготеют к книгам и литературе, обязательно добьются успеха.

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Итоговое сочинение – это своего рода допуск к ЕГЭ. Его перед новым годом будут писать все одиннадцатиклассники. Точные темы станут известны за 15 минут до начала испытания. Для тех, кто не справится с заданием, есть возможность пересдачи.