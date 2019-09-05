Минобороны подтвердило ЧП с военным вертолетом в Саратовской области. Причиной называется разрушение одной из стоек шасси

При разгоне по взлетно-посадочной полосе вертолет Ми-8 в Саратовской области «опрокинулся». В результате ЧП никто не пострадал.

Такую версию о сегодняшнем происшествии выдвинуло Министерство обороны РФ.

«По докладу с места аварии, причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси», – цитирует 5 сентября заявление военных РИА Новости.

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Также в Минобороны заверили, что никто не пострадал. Комиссия ВКС России должна дать свою оценку случившемуся.

Напомним, ранее СМИ сообщили о жесткой посадке вертолета около саратовского поселка Сокол.