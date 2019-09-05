Происшествия
Минобороны подтвердило ЧП с военным вертолетом в Саратовской области. Причиной называется разрушение одной из стоек шасси
При разгоне по взлетно-посадочной полосе вертолет Ми-8 в Саратовской области «опрокинулся». В результате ЧП никто не пострадал.
Такую версию о сегодняшнем происшествии выдвинуло Министерство обороны РФ.
«По докладу с места аварии, причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси», – цитирует 5 сентября заявление военных РИА Новости.
Также в Минобороны заверили, что никто не пострадал. Комиссия ВКС России должна дать свою оценку случившемуся.
Напомним, ранее СМИ сообщили о жесткой посадке вертолета около саратовского поселка Сокол.
Справка:
Это не первое за неделю ЧП с воздушным судном, принадлежащим силовикам. Так, 3 сентября учебно-боевой самолет Су-25 рухнул на Северном Кавказе. Военная прокуратура подтвердила обнаружение тел погибших пилотов на следующий день.