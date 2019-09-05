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Строительство
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05.09.2019 18:00
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В Пушкинском районе появится бизнес парк «Гараж»

В Пушкинском районе появится бизнес парк «Гараж»

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину, в первые дни сентября начал строительство нового общественно-делового центра.

В его составе будет четырёхэтажный паркинг на 300 машино-мест и двухэтажная пристройка в стиле голландской архитектуры с коммерческими помещениями. Расположение бизнес парка на пересечении Петербургского шоссе и улицы Кокколевской выбрано не случайно – на пути следования в Пушкин и Павловск. Транспортный поток здесь достигает 3000 автомобилей в час и 300 туристических автобусов в день. В пешей доступности находятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Их жители имеют возможность оставлять автомобили на обустроенной придомовой территории, а вскоре смогут обзавестись собственном местом на охраняемой парковке.

На коммерческих площадях разместятся и магазины сопутствующих товаров, и кафе, и аптека, и предприятия бытовых услуг, а также офисы. Закончить и сдать объект планируется через год. Уже сейчас можно приобрести в собственность или взять в аренду машино-место. Принимаются заявки на аренду коммерческих помещений.

От бизнес-парка «Гараж» есть удобные выезды на Пулковское, Московское, Киевское шоссе, Витебский проспект, КАД. В пяти километрах расположен аэропорт Пулково, в двух – город Пушкин, 15 минут занимает дорога до ближайших станций метро – Московская, Звёздная, Купчино. На территории «Царскосельских холмов» находится остановка общественного транспорта городских и коммерческих маршрутов: №187, 545, К299.

Отдел продаж и аренды застройщика ООО «Терминал-Ресурс». г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

 

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Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.09.2019 18:00

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Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину, в первые дни сентября начал строительство нового общественно-делового центра.
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