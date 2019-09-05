Минфин выступил против повышения возраста покупки спиртного

Минфин не поддерживает повышение возраста покупки алкоголя до 21 года, заявил 5 сентября замдиректора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов.

Как объявил чиновник, выступая на презентации исследования о теневом рынке спиртного, которую подготовили Центр развития потребительского рынка московской школы управления «Сколково» и центр соцпроектирования «Платформа», такие меры «как раз не дадут положительного эффекта».

«Увеличение возраста для приобретения алкоголя до 21 года – мы это не поддерживаем», – цитирует Коробутова Interfax.

Чиновник на основании этого исследования сделал вывод, что «главная проблема существования нелегального рынка на данный момент с точки зрения потребителя – это недостаточный уровень доходов населения».

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«Я думаю, что при достаточном уровне доходов, конечно, при альтернативе купить легальный алкоголь или купить нелегальный алкоголь [потребитель] пойдет покупать легальный алкоголь», – отметил представитель Минфина.

Ранее в ведомстве не увидели проблем в том, что спиртное начнут продавать в отделениях «Почты России». С инициативой запретить продажу спиртного россиянам младше 21 года зимой 2019 года выступил Минздрав, до этого специалисты предложили убрать напитки с общих витрин в специализированные отделы.