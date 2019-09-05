Моди поблагодарил Путина на русском за визит во Владивосток

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил народ России и президента РФ Владимира Путина за гостеприимство и отметил, что его визит во Владивосток будет способствовать сближению между двумя странами.

Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Итоги этого визита сблизят Россию и Индию. Благодарю Президента Путина, Правительство и народ России за гостеприимство. pic.twitter.com/zOYXOzoLn1 — Narendra Modi (@narendramodi) 5. September 2019

«Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Итоги этого визита сблизят Россию и Индию. Благодарю Президента Путина, Правительство и народ России за гостеприимство», – говорится в сообщении Моди. Как ранее сообщал лидер Индии, его страна и Россия заключили на ВЭФ 50 соглашений об инвестициях на $ 5 млрд.

Индийский премьер 4–5 сентября находится во Владивостоке, куда был приглашен своим российским коллегой для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).