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Город
05.09.2019 17:32
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Дымовые шашки и уголовка на 300 млн. «Фонтанка» рассказывает, что стоит за решением не запускать Фрунзенский радиус

Церемония неоткрытия новых фиолетовых станций метро парадоксально стала главным событием в дорожной отрасли города за год. Решение принимали на месте, но вызревало оно заранее.

Дымовые шашки и уголовка на 300 млн. «Фонтанка» рассказывает, что стоит за решением не запускать Фрунзенский радиус

Михаил Грачев/«Фонтанка.ру»

5 сентября, стоя на фоне красной ленточки у станции «Шушары», Александр Беглов произносил, казалось, поздравительную речь, посвященную запуску нового участка метро. Закончил он нетривиально: «Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей – важнее. Будем работать без пассажиров». 

Меньше всех в этот момент пострадала ленточка. 

По словам собеседников "Фонтанки" в метрополитене, когда врио губернатора говорил о возможности экстремальных ситуаций, имелась в виду именно противопожарная безопасность: перед выступлением появилась версия, что для системы дымоудаления проблемой станет любая дымовая шашка (и якобы имелась информация о злопыхателях). По нашим данным, еще за 10 дней до церемонии на рабочем совещании были определены несколько десятков пунктов, которые строителям необходимо выполнить: хватало там рекомендаций вроде смонтировать раковины, установить таблички и передать ключи. Кое-что смотрелось буднично — установить антенны, смонтировать системы отопления, водоотливные установки, кабель. Что-то казалось курьезным, типа уже успевшего треснуть триплекса на посвященных различным городам витражах «Дунайской» — не повезло Вуковару. Но были пункты, требования которых звучат серьезно даже для дилетанта. Например, антипожарная сигнализация на «Дунайской» была смонтирована менее чем на 40%; еще только предстояло смонтировать внутренние системы противопожарных водопроводов, обеспечить готовность систем вентиляции и дымоудаления. 

Работы не останавливались, и в последний вечер лета Александр Беглов дал поручение обеспечить запуск метро 5 сентября. Поезда, которые начали ходить с 19 июля, с выходных вообще двигались в рабочем графике — так, будто метро уже функционирует на полную. Участок «допиливали» до последнего момента: местные жители рассказывают, что в ночь перед предполагаемым запуском рабочим, как на покос, приносили еду из дома. А наутро случилось то, что случилось. Жители Колпино, для которых открыли специальный автобусный маршрут к «Шушарам», журналисты, да и просто все, кому осточертела эпопея с Фрунзенским радиусом, узнали, что поезда пока продолжат кататься без пассажиров.  

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По данным «Фонтанки», общее количество замечаний «Петербургского метрополитена» к объекту переваливает за полторы тысячи. Глава предприятия Владимир Гарюгин подтверждать цифру не стал, лишь поинтересовался происхождением информации. Это не то чтобы беспрецедентный случай: на «Беговой» и «Новокрестовской» (успевших уже поработать на чемпионате мира по футболу) обнаружили около 1200 дефектов; как это выглядит не на бумаге, все могли оценить, когда вставали траволаторы, протекали станции и отваливалась плитка. Большая часть этого монументального списка относилась к некритическим, на сторонний взгляд, вещам: дверь не в ту сторону открывается, глазка на ней не хватает и другое. К тому же зеленая линия справилась с околофутбольными нагрузками; так что эксплуатацию не прекращали, хотя метрополитен заявлял о том, что его усилия уже «не позволяют обеспечить безопасность перевозки».

Другое дело — еще не открытый и не испытанный под нагрузками участок. И уж совсем третье — Ростехнадзор, которому, в отличие от метрополитена, в эти двери не ломиться и в этих раковинах не умываться. Он — больше про готовность и безопасность; объект принимают этапами, а итогом должен стать заветный документ — заключение о соответствии. Погоня за этим ЗОС в свое время ознаменовала авральное окончание стройки стадиона на Крестовском, она же стала лейтмотивом на Фрунзенском радиусе. Ее частью является даже скандал вокруг мозаичного панно на «Проспекте Славы», посвященного афганцам: закончить его, несмотря на протесты изготовителя, спешили, чтобы поскорее убрать леса подальше от эскалаторов — иначе их могли не принять. 

По данным «Фонтанки», заключение еще не выдано. На рабочих совещаниях в Смольном, которые собирали и буквально накануне, решено устранить замечания «Петербургского метрополитена» до октября, тогда же придет очередь ЗОС. Логичным завершением уже к декабрю должно стать разрешение на ввод в эксплуатацию, пока оно есть только у депо «Южное». Без этих документов участок метро можно было бы принять во временную эксплуатацию — этот режим допускается на период от окончания технологического этапа строительства до полноценной сдачи. Тогда, согласно соответствующему своду правил, разрешается перевозка пассажиров «при обеспечении требований, установленных правилами технической эксплуатации». Как заявил Беглов журналистам, «времянка» для метро — не вариант; такие сложные объекты будут запускать только по постоянной схеме.

Риторика Смольного менялась от «введем 1 сентября» до «безопасность важнее дедлайнов». Но помимо технологических проблем, Фрунзенский радиус давно стал ареной финансовых баталий.

С тех пор, как волевым усилием стоимость контракта на его строительство сократили на треть, «Метрострой» и Смольный в лице КРТИ не прекращали выяснять отношения. Общий смысл спора сводился к тому, кто работает хуже — подрядчик, предоставляющий документы о выполненных работах, или заказчик, который их принимает и закрывает деньгами. В новом году все смирились со срывом сроков, и стороны, словно старые супруги, пройдя через острый кризис, как показалось, обнулили все обиды. Однако представители «Метростроя» продолжали жаловаться, что деньги до них не доходят. 

Ближе к финалу об этих проблемах уже не говорили. Однако, по данным «Фонтанки», никто не забыт и ничто не забыто. Запутанная система закрытия авансов привела к тому, что часть средств не смогла обнаружить даже городская прокуратура в ходе проверки строительных контрактов КРТИ. Зато обнаружила факт хищения 360 млн рублей со стороны должностных лиц из числа руководителей ОАО «Метрострой» и ООО «СУ-121» (один из субподрядчиков). Уголовное дело по особо крупному мошенничеству возбуждено еще зимой. Сумма хищения поразительно точно бьется с той, которую в январе 2019 года вменяли «Метрострою» петербургские налоговики по одному из эпизодов, касающемуся вывоза грунтов со стройки. О перспективах дела говорить сложно: те же 360 млн «грунтовых» рублей фигурируют в иске КРТИ к «Метрострою». И если первая инстанция встала на сторону заказчика, то апелляция отменила это решение.

5 сентября Владимир Гарюгин заявил о поддержке решения врио губернатора, отметив, что даже при электоральных рисках Беглов заботится в первую очередь о безопасности жителей. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что им выпала «великая честь» и они «приятно совершили несколько поездок». Все высказывались, бодрясь, и благодарили метростроителей. Однако «Фонтанка» знает: в транспортном блоке Смольного сейчас очень нервно, многие ждут кадровых решений — в том числе в «подведах» комитетов.  

На главный вопрос — «когда же все-таки откроют» — с уверенностью сейчас не ответит никто. Беглов ранее уже определил «толстый» дедлайн шириной в сентябрь. Гарюгин, отвечая на вопросы журналистов, выразил убежденность, что уложиться можно в 2 недели. Может быть, тогда уже наконец метрополитен сможет пристроить тираж коллекционных жетонов, посвященных вводу в эксплуатацию новых станций Фрунзенского радиуса. Отчеканили их еще в 2018-м. 

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Николай Кудин, Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

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