«В тестовом режиме». «Фонтанка» вместе с Бегловым спустилась на новые станции метро

5 сентября врио губернатора Петербурга Александр Беглов должен был открыть для пассажиров станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». «Фонтанка» следовала за ним по пятам и зафиксировала, как это было.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В 8.30 утра 5 сентября у входа в станцию «Проспект Славы» было людно: три десятка чиновников и журналистов ожидали приезда врио губернатора Александра Беглова. Вокруг витала атмосфера праздника — все же не каждый день в Петербурге открываются три станции метро. Горожане самых разных возрастов также стягивались ко входу в подземку. «Вы не знаете, когда можно будет зайти внутрь? Я специально приехал сюда купить юбилейный жетончик. Собираю их», — интересовался пожилой мужчина. По плану станции должны были открыть в 11 утра.

Примерно в 8.50 журналистов пригласили пройти внутрь. Ждать пришлось почти час — около в 9.47 врио губернатора спустился в вестибюль «Проспекта Славы». За ним, как за точкой на символе Wi-Fi, несколькими волнами двигались бизнесмены и чиновники. Самые ближайшие к врио — хмурый начальник «Петербургского метрополитена» Владимир Гарюгин, очень бодрый директор «Метростроя» Николай Александров и спокойный спикер городского парламента со значком «Единой России» на лацкане пиджака Вячеслав Макаров.

Пару минут Беглов провел в вестибюле: сначала у касс, потом у аппаратов для самостоятельной покупки проездного. Затем спустился вниз, где его уже ждали работяги-метростроители. Свита чиновников окружала Александра Беглова довольно плотно, но все же корреспонденту удалось расслышать его речь. Он поблагодарил мужчин за работу и вспомнил про семь станций метро, которые сам же обещал открыть в ближайшие пять лет. «У нас с вами много работы!» — подытожил врио губернатора.

Рабочие благодарность приняли тепло, но один из них вдруг довольного громко спросил: «А вот скажите, пожалуйста: тут [Сергей] Харлашкин заявил, что метро у нас будут строить китайцы. Как это понимать?» Что конкретно врио губернатора ответил рабочему, расслышать не удалось, но смысл его слов сводился к тому, что метростроители работу не потеряют, а если будет надо — сработаются и с китайцами.

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Проинспектировав информационный стенд (расположение которого, как писала ранее «Фонтанка», осудил вице-губернатор Эдуард Батанов), Беглов сел в поезд и в окружении чиновников и журналистов укатил на «Дунайскую», а затем и в «Шушары». Там большую часть сопровождавших врио губернатора разместили перед входом на станцию. Играла торжественная музыка, навевающая воспоминания о СССР. Корреспондент «Фонтанки» узнал лишь «Марш энтузиастов» и «Прощание славянки».

За спинами у собравшихся на автобусной остановке первых пассажиров ждал маршрут № 330 от Колпино, запуск которого приурочили к открытию метро. Первыми терпение потеряли федеральные информагентства и телеканалы: из своей альтернативной реальности они выдали новость о том, что Александр Беглов открыл станции метро.

Беглов появился у красной ленточки в 11.20. «Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали. И персонал метро тоже отработал хорошо. Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», — сказал Александр Беглов и двинулся назад на станцию. Ленточка же продолжала сиять золотыми «Фрунзенский радиус».

Журналисты и участники церемонии недоуменно загудели и последовали за ним; им предстояло сделать еще один, как выяснилось, эксклюзивный рейс, а не ехать на «проспект Славы» вместе с истосковавшимися по метро горожанами. По пути корреспондент пытался выяснить у знакомых госслужащих, готовы ли они были к такому повороту. 99 процентов опрошенных отвечали отрицательно, однако один, уполномоченный более многих, весело ответил: «Да, я знал, что все так и будет».

Непосредственно решение Александр Беглов принял на станции, уверяют, тем не менее, собеседники «Фонтанки». Однако заранее было известно, что принципиальную позицию займет глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин. По словам собеседника «Фонтанки», в недрах станции метро «Шушары» он очень ясно дал понять, что в случае внештатного инцидента за потенциальный урон для петербуржцев все причастные к открытию могут ответить своей головой. Впрочем, были и те, кто говорил, что вероятность ЧП крайне низка.

Несколько журналистов попытались обратиться с вопросами к пунцовому вице-губернатору Эдуарду Батанову, однако его помощник отшил прессу: «Спрашивайте все у своих источников». «Фонтанка», впрочем, делать это и не прекращала.

Тем временем Александр Беглов на «Проспекте Славы» открывал экспозицию МЧС — на станции размещены пожарные автомобили и портреты огнеборцев. Пока врио губернатора рассматривал экспонаты, на растерзание прессы вышел глава ГУП «Петербургский метрополитен». «При любом пуске доработки есть, — объяснял Владимир Гарюгин. — Инженерные системы успели отработать внутри себя, но не успели в комплексе. Считаю, что Александр Беглов совершил непростой поступок, который говорит о силе его характера».

Схожие речи произнесли председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Последний заявил, что станции откроются в считанные дни. Сам Александр Беглов на вопрос о новом сроке открытия станций ответил так: «Точных сроков пока назвать не могу». Более или менее четкий горизонт осмелился начертить Гарюгин — не более двух недель.

Три новые станции нужны были 1 млн пассажиров из Купчино. Не то чтобы 5 сентября все они заявились к метро, но в ожидании открытия у дверей продолжали толпиться довольно много горожан. Корреспондент «Фонтанки» решил выяснить, как горожане отнеслись к тяжелому решению Беглова.

Одна пенсионерка отметила, что большой проблемы в задержке с открытием станций она не видит, но назвала «неуважением» к людям то, что никто не вышел к страждущим метро и ничего не объяснил.

Это не совсем так: врио губернатора Александр Беглов объяснился с теми, кто ждал у другого входа.

— Сказал, что не может рисковать нами, — сообщила «Фонтанке» приятная дама, наблюдавшая за выходом градоначальника на поверхность. — Добавляет ли этот шаг ему очков? Я думаю, нет.

«Это забота о горожанах. Это не провал, ведь речь о безопасности. Да, это не очень красиво, конечно, что объявили, а теперь не запускают. Но лучше немножко подождать, чем в этом метро быть похороненным», — делились впечатлениями другие граждане.

О том, что стоит за решением не открывать метро, можно прочитать в материале «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»

Справка:

История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. В итоге первый пробный поезд поехал в июле 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. 31 августа срок перенесли на 5 сентября.