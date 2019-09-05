СМИ: Военный Ми-8 совершил жесткую посадку в Саратовской области

Ми-8, который, по предварительным данным, принадлежит военному ведомству, совершил жесткую посадку около саратовского поселка Сокол.

«По предварительной информации, Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол», – сообщает 5 сентября ТАСС со ссылкой на свои источники.

Агентству стало известно, что воздушное судно принадлежит военным. По последней информации, в результате происшествия пострадавших нет. Сейчас на месте ЧП находятся сотрудники Министерства обороны.

Региональное МЧС подтвердило местному изданию «Взгляд-инфо» факт падения вертолета, отметив, что «информация о пострадавших уточняется».

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Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин заверил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Telegram-каналы уже начали публиковать фотографии, якобы сделанные на месте ЧП. На них видно, как над местом посадки вертолета поднимается густой серый дым.

Напомним, что это не первое за неделю ЧП с воздушным судном, принадлежащим военным. Так, 3 сентября учебно-боевой самолет Су-25 рухнул на Северном Кавказе. Военная прокуратура подтвердила обнаружение тел погибших пилотов на следующий день.